Онищенко рассказал, кому особенно понравится идея ввести алкотестирование



Москва, 18 августа. Идея Минздрава тестировать работников на алкотестере имеет больше плюсов, чем минусов, но к ее реализации надо относиться аккуратно, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, подход здесь должен быть комплексным, должен быть и кнут, и пряник: «Можно отвлекать сотрудника, создавать ему препятствия и поощрять».

«Демагогия о правах работников со стороны либералов сама собой «рассосется» и никто даже рта открывать не будет, когда россияне перестанут пить», — добавил он в комментарии URA.RU.

Онищенко добавил, что для тестирования на алкоголь работодателям совершенно необязательно нанимать медработника.

«Запах перегара или потного тела можно заметить и без медработника», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что эту идею точно положительно оценят женщины, мужья которых грешат по части выпивки. Он привел неутешительную статистику, согласно которой 400 тысяч людей не доживают до пенсии в результате употребления алкоголя, сигарет и наркотиков.

«Женщины будут благодарны, если на работе заметят, что муж постепенно становится алкоголиком», — резюмировал Онищенко.

Как сообщалось ранее, рекомендации Минздрава были представлены в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». В частности, ведомство рекомендовало штрафовать курящих сотрудников и премировать некурящих. Тут эксперты сослались на зарубежный опыт и указали на то, что у курильщиков за границей зарплата меньше, чем у тех, кто не курит. Разница в доходах составляет от 2% до 23%.

Еще один совет касается включения в пакет добровольного медицинского страхования помощи по отказу от курения и лечение табачной зависимости. В качестве замены сигаретам предлагается установить возле рабочих столов тарелки с яблокам.

Кроме того, Минздрав считает, что работодателям нужно тестировать сотрудников на употребление алкоголя с помощью алкотестера. Так, по мнению специалистов, можно будет снизить количество несчастных случаев на производстве. Предлагается также проводить консультации о вреде спиртного и устраивать безалкогольные корпоративы, чтобы научить людей веселиться без употребления горячительных напитков.