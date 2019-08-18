Сирия новости 18 августа 19.30: командира SDF убили в Ракке, террористы применили «джихад-мобиль» в Идлибе

Сирия, 18 августа. Боевик «Тахрир аш-Шам» вновь применили «джихад-мобиль» в Идлибе, начальника службы безопасности SDF убили в Ракке, Турция перебросила коммандос к границе Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжила атаковать террористические группировки в Идлибе, нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе города Хайш.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила более 20 человек в Африне, направила новые подкрепления из Алеппо в Идлиб.

Армия Турции: перебросила коммандос к границе провинции Хасака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняли контратаку с использованием «джихад-мобиля» на юге Идлиба.

Курды: арестовали «спящую ячейку» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, потеряли одного из командиров при покушении в Ракке.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает об аресте подозреваемых в причастности к организации теракта близ населенного пункта Кабасин на севере Алеппо, в результате которого получили ранения три человека. По данным источника, силы безопасности задержали мужчину и женщину, других подробностей не сообщается.

Между тем протурецкие формирования боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) продолжают терроризировать жителей курдского кантона Африн на севере Алеппо. Как сообщает аналитический центр в Twitter (@vdcnsy), за минувшие дни боевики ССА похитили более 20 человек в Африне, преимущественно ради выкупа. В похищениях участвуют такие группировки, как «Салман Шах» (которая играет роль военной полиции на контролируемых протурецкими группами ССА территории) и «Фиркат аль-Хамза».

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды курдского контртеррористического спецназа HAT в составе войск коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали 11 членов «спящей ячейки» группировки «Исламское государство1» в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают медиактивисты в Twitter (@NotWoofers), рейд был проведен на территории деревни Ас-Сабана.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается наступление Сирийской арабской армии, силы которой стараются охватить с севера город Хан-Шейхун, чтобы отрезать террористов от подкреплений и линий снабжения. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») оказывают ожесточенное сопротивление, стараясь не допустить смыкания краев «латаминского котла».

Наиболее ожесточенные бои в минувшие часы развернулись в районе стратегически важного холма Кафр-Идун к северо-западу от Хан-Шейхуна. Источники, связанные с террористами (@humamisa) утверждают, что «Тахрир аш-Шам» в ходе контратаки смогли вернуть Кафр-Идун под свой контроль — после того как сирийская армия на несколько часов овладела высотой. В районе Кафр-Идуна террористы применили «джихад-мобиль», сообщают источники в Twitter (@nm79797979). Официальные источники опровергают сообщения о том, что САА была выбита из Кафр-Идуна.

Источники в Twitter (@humamisa) сообщают, что боевики группировок «Ансар ат-Таухид» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» обстреляли части САА, которые ведут наступление на холм Телль Тараи. Тот же источник сообщает, что в Идлиб из Алеппо прибыли новые подкрепления от протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА).

Тем временем авиация правительственных сил наносит удары по позициям боевиков близ городов Хайш и Аль-Хамидия, сообщает Step News. По боевикам у Хайша САА также нанесла удар ракетной артиллерией.

Провинция Ракка

Неизвестные боевики застрелили начальника службы безопасности проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что курдский полевой командир Джемаль Стам был застрелен в городе Ракка. Сообщается, что курдский силовик был застрелен при исполнении служебных обязанностей, ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за покушение.

Провинция Хасака

Вооруженные силы Турции направили значительное количество бойцов войск спецназначения к границе сирийской провинции Хасака. Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает, что большое количество БТР с турецкими коммандос прибыли в город Джейланпынар, расположенный через границу напротив города Рас аль-Айн, который находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Данные перемещения турецких войск эксперты связывают с подготовкой к реализации турецко-американского плана по созданию «зоны безопасности» для пресечения операций «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.