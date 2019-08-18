Официальные рендеры Nokia 7.2 появились в Сети

Москва, 18 августа. Официальные рендеры смартфона Nokia 7.2 появились в Сети почти за три недели до официальной презентации. Изображения опубликовал инсайдер.

Презентация Nokia 7.2 состоится 5 сентября в Берлине, однако изображения гаджета появились уже сейчас. Также на презентации производитель покажет Nokia 5.2 и Nokia 6.2.

На кадрах видно, что новая модель от Nokia получилась действительно очень тонкой. Кроме того, Nokia 7.2 получит круглый блок камеры на задней поверхности. Рядом с задней камерой разместился и сканер отпечатка. Что касается характеристик, то известно, что Nokia 7.2 оснастили тройной камерой.

Ранее сообщалось, что пользователи научились разблокировать смартфоны Nokia с помощью посторонних предметов. Пользователь отметил, что смартфон после обновления программного обеспечения начал ошибочно идентифицировать отпечатки пальцев других людей и посторонние предметы, в том числе монеты или пачку жвачки.