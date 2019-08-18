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Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака

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Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака

Москва, 18 августа. Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.

Эксперты считают, что дата рождения очень влияет на характер женщины. К числу худших жен астрологи отнесли Близнецов. Они считают, что эти женщины непостоянны и ветрены.

Рожденные под знаком Близнецов женщины обладают творческими способностями, но не любят отягощать себя семейными обязательствами.

Женщины-львицы очень своенравны и эгоистичны. Рожденные под знаком Льва любят больше брать, чем отдавать. Они заставляют мужчину играть по своим правилам и не любят подчиняться.

Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака

Создать по-настоящему семейное гнездышко не могут и женщины-скорпионы. Они очень обаятельные и харизматичные, но жалят каждого, кто неугоден им. В Скорпионов легко влюбиться, но жить с ними трудно, передает «Пятый канал».

Таким же характером обладают и рожденные под знаком Стрельцов. Мужчине приходится приспасабливаться под то, что женщины-стрельцы считают семьей. Обычно это комфорт только для одного человека.

А вот Рыбы — милые женщины, добрые по натуре. Но есть обратная сторона у женщин, рожденных под знаком Рыб, они очень обидчивые и выплескивают свой гнев на супруга.

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