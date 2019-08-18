Берлин, 18 августа. Сирийцы, регулярно проводящие отпуска на родине, могут лишиться статуса беженца в Германии. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

По его словам, такие приезжие просто не могут всерьез ссылаться на то, что они подвергаются преследования в Сирии.

«Мы должны отозвать у них статус беженца», — подчеркнул министр в интервью Bild am Sonntag.

Зеехофер также пообещал, что за поездками беженцев будет следить миграционное ведомство.

«Когда ситуация (в Сирии) позволит, мы будем заниматься депортацией», — пообещал он.

Напомним, война в САР длится вот уже более восьми лет. В настоящее время большая часть территорий находится под контролем Сирийской арабской армии. По последним данным подразделения САА ведут ожесточенные бои с террористами в южном Идлибе.

Большую помощь правительственным войскам Дамаска оказали ВКС РФ. Они принимали участие в военной операции в арабской стране по просьбе сирийского президента Башара Асада. После того, как запрещенная в России группировка «Исламское государство»1 была разгромлена, российская военная группировка была выведена из республики. Несмотря на успехи в борьбе с боевиками, сотни тысяч мирных сирийцев за годы военного конфликта были вынуждены покинуть свои дома. В Германии статус беженцев получили почти 800 тыс. граждан САР.

Помимо сирийцев в ФРГ приезжает огромное количество мигрантов из других стран Африки и Ближнего Востока. Это вызвало недовольство местных жителей. В стране сильно ухудшилась криминогенная обстановка.

В конце июня миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель оценил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, Меркель допустила кардинальную ошибку, «и надо бы вспомнить об интересах коренного населения».

1 Организация запрещена на территории РФ.