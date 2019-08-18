СМИ указали Западу и США на мастерство Путина на международной арене

Москва, 18 августа. Запад недооценил потенциал президента России Владимира Путина в качестве большого политика.

Как пишет британское интернет-издание The Independent, несмотря на ошибочное мнение Европы и Соединенных Штатов, глава российского государства наглядно продемонстрировал свое мастерство. Авторы материала считают, что западные политики после объявления Путина преемником Бориса Ельцина отреагировали двояко на это событие. Многие были уверены, что новый президент не «выдержит» столь высокой нагрузки, однако все сложилось иначе. Как заметила один из обозревателей газеты Мари Дежевски, Путин стал по-настоящему «глобальной фигурой».

Она считает, что Запад, который не оценил Путина в начале его президентского срока, продолжает показывать непонимание его политики в настоящие дни. В издании отмечается, что Вашингтон и Лондон считали Москву «старым противником советских времен», именно это и сказалось на выстраивании будущей системы международных отношений. Также, по словам Дежевски, одним из «водоразделов» стала мюнхенская речь Путина в 2007 году, когда он обвинил Североатлантический альянс в расширении на восток.

По мнению автора материала, многие западные политики не способны увидеть широкую картину мира со всеми ее деталями и тонкостями, а Соединенные Штаты уже в течение долгих лет не видят самого главного — президента РФ, который, как указано в британском издании, стал настоящим мастером своего дела на международной арене.