Сирия новости 19 августа 07.00: Джулани обвинили в поражениях в Идлибе, ХТШ гонит население Хан-Шейхуна копать окопы

Сирия, 19 августа. «Умеренная оппозиция» «назначила» Аль-Джулани виновным в поражениях в Идлибе, боевики «Тахрир аш-Шам» заставили жителей Хан-Шейхуна рыть окопы, курды ввели комендантский час в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили груз наркотиков в Дамаске.

«Сирийская свободная армия» (ССА): участвует в незаконной паспортизации жителей Алеппо, обвинила главаря «Тахрир аш-Шам» в поражениях в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заставили жителей Хан-Шейхуна копать окопы для обороны города.

Курды: ввели комендантский час и другие ограничения для жителей Аль-Бусейры.

Провинция Дамаск

Компетентные органы захватили в провинции Дамаск грузовой автомобиль с большим грузом наркотиков. Как сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie), в грузовике сирийские полицейские обнаружили мешки, в которых было найдено порядка 400 тысяч таблеток сильного стимулятора каптагона, уже расфасованного для продажи.

Провинция Алеппо

Турецкая армия и протурецкие группировки «Свободной сирийской армии» (ССА) ввели на территории Африна собственные удостоверения личности для мирных жителей. Как отмечает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), на используемых в зоне оккупации удостоверениях изображен флаг Турции, а текст удостоверений составлен на двух языках — турецком и арабском. Таким образом, Турция продолжает на севере Сирии оккупационную политику, вводя независимые от властей в Дамаске гражданские институты и документы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с обострением обстановки из-за угрозы «спящих ячеек» группировки «Исламское государство»1 на востоке Сирии руководство проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) ввело комендантский час и иные ограничения в городе Аль-Бусейра. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) курды ввели для жителей города целый ряд правил, которые должны обеспечить безопасность проамериканских сил и мирных жителей. В частности, категорически запрещается стрелять из оружия во время свадеб, запрещается также ношение личного оружия. Тем, кто осмелится выйти на улицы после 23 часов, SDF грозит арестом на срок до недели. Кроме того, горожанам запрещено сдавать жилье без согласования с центральным командованием SDF в Дейр-эз-Зоре.

SOHR отмечает, что меры безопасности стали ответом на многочисленные нападения на боевиков SDF в этом регионе — как со стороны «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), так и со стороны местных жителей и членов племенного ополчения, недовольных методами проамериканской коалиции.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжается операция Сирийской арабской армии против террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Боевики бросили мирных жителей города Хан-Шейхун, который вскоре может оказаться в осаде САА, на рытье окопов и сооружение укреплений для обороны города, сообщает источник в Twitter (@SophiaHammer3). В настоящее время правительственные войска находятся на расстоянии около километра от западной границы города.

Между тем бойцы САА достигли окраин деревни Ракая, сообщает источник в Twitter (@nm79797979). В этом районе в течение дня происходили ожесточенные боестолкновения, «Тахрир аш-Шам» удалось отразить первые несколько атак сирийской армии.

Стало известно, что на фоне поражений под Хан-Шейхуном между боевиками в Идлибе растет раскол. Представители группировок «умеренной оппозиции» (ССА) в Идлибе заявили, что главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани должен понести ответственность за поражения в Идлибе. Союзники заявили, что «Джулани крадет танки, транспорт и людей у ССА, «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зинки», посылает наших детей взрывать себя, смеется над нами…»

Утверждается, что на одном из тайных совещаний штабов террористических групп в Идлибе Джулани предупреждали, чтобы он «прекратил терроризировать группировки», иначе он лишится своей популярности — на что главарь «Джебхат ан-Нусры1» ответил, что «может восстановить ее одной атакой смертника». В целом, отмечает Syrian Documentation Center, группировки в Идлибе пытаются переложить одна на другую ответственность за поражения, нанесенные САА.

Провинция Даръа

Правительственные силы и Воздушная разведка Сирии проводят кампанию арестов в провинции Даръа, сообщает связанное с «умеренной оппозицией» сирийское агентство Step News. Военные на нескольких контрольно-пропускных пунктах в западной части провинции Даръа и в городе Даиль были подняты по тревоге и приведены в повышенную боевую готовность. Военная разведка арестовала нескольких человек в городе Тафас и направила подкрепления в Даиль. Между тем неизвестные боевики создали собственный КПП и заявили, что будут арестовывать всех сотрудников Воздушной разведки.

Нападения и аресты в Даръа связывают с деятельностью «непримиримых» элементов среди бывших членов вооруженных группировок ССА, подписавших соглашение о примирении с Дамаском. Предположительно, многие из них лишь на словах отказались от продолжения вооруженной борьбы против Дамаска и теперь, получив поддержку из-за границы, ведут подрывную деятельность, надеясь поднять новое восстание на юге Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.