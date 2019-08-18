Эксперты ждут мира в Донбассе к весне 2020 года

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с предложением «как можно быстрее встретиться в «нормандском формате», чтобы провести мирные переговоры по Донбассу. Киевские эксперты весьма живо отреагировали на этот шаг украинского президента, но не увидели в нем реального содержания. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, у Владимира Зеленского есть большой энтузиазм, но при этом отсутствует какой-либо принципиально новый месседж, с которым он мог бы выйти на переговоры с партнерами по «нормандскому формату».

«Как сообщили наши инсайдеры в переговорных группах, единственный месседж, который несет Зеленский лидерам стран «нормандского формата», — это то, что он — не Порошенко, — отметил аналитик. — Тех «точек опоры» и конструктивных барьеров, которые были у Петра Алексеевича, у нынешнего президента нет. Нет у него и нового плана или «дорожной карты» урегулирования, согласованного внутри «команды Зе». Да, есть планы «Марчука — Кучмы», есть планы за авторством бывшей властной команды. И есть те модели урегулирования, которые за последние годы выработали наши западные партнеры — от «формулы Мореля» до «плана Штайнмайера». Однако у команды переговорщиков нет ничего нового, что они могли бы предложить публично. Главный посыл, который есть у представителя Украины в контактной трехсторонней группе Леонида Кучмы: «мы готовы к разрядке ситуации, готовы на разумные и взаимные компромиссы».

Бортник полагает, что «этого вполне достаточно для диалога с Москвой, поэтому, когда Зеленский звонит в Кремль, трубку на том конце провода все-таки поднимают. Но этого совершенно недостаточно для организации полноценного саммита в «нормандском формате».

«При этом самый низкий — экспертный — уровень «нормандского формата» работает в постоянном режиме. Они нарабатывают проекты документов, главы МИД встречаются тогда, когда их нужно утвердить, а главы государств — когда их нужно окончательно подписать и ввести в действие. Однако пока серьезных подвижек в урегулировании нет и в рамках трехсторонней контактной группы. Поэтому реально встреча лидеров «нормандского формата» возможна не ранее конца сентября — начала октября 2019 года».

По крайней мере, говорит эксперт, к тому моменту на Украине уже будет новый парламент и новый состав правительства, а руководство страны совершит необходимые шаги к продлению минских соглашений (для этого Верховная рада должна принять специальный закон, который еще на год продлит минские соглашения).

«По поводу установления мира в Донбассе я хотел бы напомнить несколько ключевых тезисов, — заявил Бортник. — Первый: сегодня мы находимся на «нулевом этапе» определения государственной стратегии и линий коммуникации между Украиной, Россией и международными посредниками. И тут происходит ожесточенная конкуренция между каналом коммуникации Медведчука — Бойко, линией связи Порошенко — Климкина, олигархом Коломойским и группой президента Зеленского, которая намерена самостоятельно и напрямую выстраивать свои отношения с Москвой. Именно поэтому украинский глава лично звонит Путину, и ходят слухи о том, что он уже определил двух главных переговорщиков с Москвой — господ Шефира и Ермака».

Сегодня Россия оказалась в ситуации, когда может выбирать сторону на Украине, с которой желала бы вести переговоры (что было просто невозможно при режиме Порошенко). И пока Москва предпочитает проверенный канал переговоров с Виктором Медведчуком, что безумно раздражает Банковую и лично Владимира Зеленского.

«Конкуренция за каналы коммуникации с Россией идет недаром, ведь это вопрос не только политических, но и очень серьезных экономических дивидендов, — говорит политолог. — Судя по поведению России на финальном этапе парламентской кампании, там вполне благосклонно относятся к новой власти. Москва позволила развести силы в Станице Луганской и возобновить диалог об обмене пленными по принципу «всех на всех», тем самым здорово подыграв Зеленскому и его команде. Благодаря этой поддержке «Слуга народа» получил массу дополнительных голосов на юге и востоке Украины. Второй момент — сейчас в международном политикуме идет борьба за право стать «главным посредником» в диалоге между Россией и Украиной. Помимо [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, который немало сделал для подписания минских соглашений, свои инициативы в этом плане выдвигало и руководство Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Услуги в этой сфере предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Свою позицию несколько поменяли и Штаты — недавно временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор заявил, что «Америка заинтересована в эффективной работе «нормандского формата». Там, видимо, тоже идет борьба подходов к «украинскому кейсу». Поэтому я не исключаю, что в скором будущем может возникнуть еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, параллельный минскому и нормандскому».

Кроме того, глава УИАМП выразил надежду на то, что в скором будущем удастся активизировать главную переговорную площадку по урегулированию в Донбассе — Совет безопасности ООН. «Украинский вопрос» вполне может вернуться туда в случае, если будут подвижки в американо-российских отношениях.

«Наконец, один из ключевых вопросов — это вопрос времени, — считает аналитик. — Тут есть два фактора. Первый, внутриукраинский, состоит в том, что «окно возможностей» для новой властной команды не столь уж велико. Сейчас есть уникальная возможность для полной «перезагрузки» ситуации. Полностью поменялись игроки в украинской власти, пришли новые лица во главу европейской политики, Россия и США сегодня абсолютно по-другому смотрят на украинский конфликт, нежели это было в 2014-15 годах. То есть все заинтересованные стороны созрели для масштабной перезагрузки «украинского кризиса». Но эта «перезагрузка» будет зависеть и от внутренней ситуации на Украине. Пока рейтинги президента и его партии высоки, пока он способен «быть де Голлем», то есть брать на себя ответственность за «неправильные», с точки зрения национал-радикалов, решения».

По мнению Бортника, рейтинги Зеленского могут быть высоки максимум до весны 2020 года, после чего он может попасть в «западню Порошенко».

«Петр Алексеевич тоже выиграл выборы под вывеской «миротворца», но потом его энтузиазм в этом плане резко пошел на убыль. Думаю, что нечто подобное может произойти и с новым президентом, — отметил он. — Если к весне рейтинги Зеленского просядут, то единственным способом выйти из «западни Порошенко» станет референдум по Донбассу (который может иметь непредсказуемые политические последствия)».

«Окно возможностей» для перезагрузки украинского кризиса ограничено и предвыборной кампанией, стартовавшей в США. Там по мере приближения к выборам-2020 у Дональда Трампа будет все меньше возможностей идти на компромиссы с Россией по поводу Донбасса.