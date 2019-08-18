Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс

Саратов, 18 августа. Первый самолет, вылетевший из московского «Внуково», приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин».

Тестовый рейс приземлился в воскресенье в 12.17 по местному времени. На борту воздушного судна Boeing 737–800 авиакомпании «Победа» были спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и владелец холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг.

В регулярном режиме аэропорт начнет принимать пассажирские рейсы уже 20 августа. Именно в этот день на новую воздушную гавань переведут все рейсы из «Саратова-Центрального».

Отметим, аэропорт «Гагарин» находится в 20 километрах от Саратова, его построили в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Стоимость работ оценивается в 15,5 млрд рублей, чуть меньше половины из которых были выделены из федерального бюджета, а остальную часть направили инвесторы.