Западные туристы возвращаются в сирийскую Пальмиру

Дамаск. 18 августа. Группа французских, британских, итальянских, голландских, ирландских, австралийских, канадских, немецких, норвежских и словацких туристов посетила город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Во второй раз я посещаю Сирию, и у меня появилось огромное желание вернуться в нее снова, чтобы увидеть ее редкие исторические памятники. Мне тяжело смотреть на жесткое разрушения, которые оставили тут террористы», — сказал директор туристической группы Бенджамин Кроули из Австралии.

Аня из Германии, специалист по информационным технологиям, проживающая в Дубае, рассказала о своем желании посетить Сирию, заявив: «Я с нетерпением ждала возможности посетить Сирию, я хотела посмотреть, как выглядит Дамаск, Алеппо и древняя Пальмира».

Она также посоветовала всем посетить этот великий исторический город и выразила свою скорбь по поводу произошедших разрушений.

Патрик из Франции не скрывал свое удивление древней историей цивилизации Сирии, известной во всем мире,он также подчеркнул, что у него есть сильное желание попробовать знаменитую сирийскую кухню, и что он счастлив, что сирийский народ оказался таким приветливым.

Фади Асси, гид группы, объяснил, что туристическое движение начало возвращаться в Сирию через ворота Пальмиры и что археологические памятники, даже разрушенные террористами, продолжают доказывать человеческую любовь к красоте. По его словам, «у туристов есть постоянное желание и стремление наблюдать за Сирией, принимающей различные религии и цивилизации, которые привлекают любителей истории».

Это далеко не первый туристический поток в Пальмире за последнее время. Ранее сообщалось, что группа иностранцев, прибывшая из Европы, посетила Национальный музей Пальмиры, знаменитый храм-колокол, Колонную улицу, Исторический театр и самые важные памятники города.