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Клинцевич назвал выдуманные Порошенко «страхи России» воображаемой химерой

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Клинцевич назвал выдуманные Порошенко «страхи России» воображаемой химерой

Москва, 18 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о «трех главных страхах России».

Порошенко заявил, что якобы больше всего Москву устрашают «единство и решительность Украины», а также курс Киева на сближение с ЕС и НАТО.

Российский сенатор отметил, что Россия не боится единства и решительности Украины, а, наоборот, горячо приветствовала бы обретение страной вновь этих качеств. При этом Клинцевич подчеркнул, что единство Украины возможно только при условии прекращения гражданского конфликта в Донбассе и восстановления братских отношений с Россией.

«Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы, которую Петр Порошенко, оперируя категориями времен «холодной войны», назвал «крупнейшей угрозой для агрессии Российской Федерации», — химера, существующая лишь в его воображении», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич добавил, что будущее за объединенной безблоковой Европой, строительство которой потребует активного участия Украины и России.

Ранее заявление Порошенко прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков. Российский политик согласился с тем, что Украине необходимо объединиться. Но все разговоры о присоединении к ЕС и вступлении в НАТО являются абсурдными, этого не хотят даже сами жители Украины. Цеков подчеркнул, что процветанию Украины мешают лишь такие люди, как Порошенко, и их коррупционные мошенничества, а не Россия.

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