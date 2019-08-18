Двенадцать автобрендов изменили цены на модели в России

Москва, 18 августа. Двенадцать марок изменили цены на автомобили в первой половине августа, отмечают эксперты «Цена Авто».

Весь модельный ряд Lada подорожал на 5-7 тысяч рублей. В этом же диапазоне изменились цены на модели Datsun, Kia Rio. Очевидный рост цен у автомобилей Renault — они прибавили к ценнику до 25 тысяч рублей.

Премиальные марки подорожали на 70-120 тысяч рублей. Кроссовер Cadillac XT5 стал дороже на 70 тысяч рублей, а Mini One и Mini Clubman подорожали на 85 тысяч рублей и 350 тысяч рублей соответственно.

Дороже на миллион рублей стал спортивный купе Mercedes-Benz AMG GT. Только китайский и японский бренды позволили снизить цену в августе. Cherry Tiggo подешевел до 95 тысяч рублей, а Nissan Qashqai, X-Trail и Terrano стали дешевле на 18-120 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали пять самых доступных паркетников, среди которых российские и японские марки.

В середине августа власти представили концепцию движения беспилотных автомобилей в России. Согласно документу Минпромторга, все беспилотные автомобили должны быть подключены к системе Эра-Глонасс.

Их оборудуют бортовым самописцем, как у воздушного транспорта. Тема беспилотных машин также заинтересовала российских страховщиков, они приступили к разработке новых страховых продуктов.