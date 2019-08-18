Экс-тренер «Зенита» прокомментировал ничью в матче против «Ахмата»

Санкт-Петербург, 18 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» со счетом 0:0.

«Я бы не сказал, что «Зенит» играл пассивно. Наоборот, по самоотдаче и желанию со стороны нашей команды не было никаких проблем. Но и «Ахмат» продемонстрировал очень большую концентрацию. Вообще, нужно отдать должное Рашиду Рахимову — он отлично подготовил команду к игре с «Зенитом». Его подопечные сумели нейтрализовать связку Азмуна и Дзюбы за счет организованной и компактной игры», — рассказал специалист.

По его мнению, петербуржцы не сумели реализовать территориальное преимущество, которым владели. «Зенит» играл практически весь матч в большинстве, напомнил Стрепетов. Но заметно это стало лишь в конце встречи, после 70-й минуты. Такие матчи бывают — обе команды играют с большим желанием, подчеркнул эксперт. Может показаться, что игре не хватало остроты, но по количеству борьбы и накалу напрашивается совсем другой вывод.

«Зенит» подвела реализация моментов. Да, можно сказать, что арбитр мог не останавливать игру в самом начале встречи, засчитать гол и затем показать желтую карточку Уциеву. Также есть вопросы к незасчитанному мячу Ригони. Но в целом, если рассуждать о содержании игры, ее результат закономерен. «Ахмат» сыграл очень организованно, не давал «Зениту» пространство и не без доли везения добился приемлемого результата», — подчеркнул эксперт.

После шести матчей «Зенит» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. По ходу встречи главный судья принял несколько спорных решений, вызвавших недовольство тренерского штаба «Зенита» и нападающего команды Артема Дзюбы. Судья не засчитал хозяевам два забитых мяча. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков ответил на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о «позорном судействе».