РФ за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии

Москва, 18 августа. Россия зафиксировала 35 случаев стрельбы в Сирии за сутки, а Турция сообщила об 11 случаях нарушения перемирия.

РФ сообщила о 15 нарушениях в Алеппо, 18 — в Латакии и двух — в Идлибе. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — два, Хама — девять», — отмечается в сообщении.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в течение суток провел две гуманитарные акции. Так, порядка 500 продовольственных наборов было выдано в населенном пункте Бдира. Также в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор выдали 500 продовольственных наборов.

Кроме того, за сутки удалось подписать три соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства САР. К процессу примирения присоединились 2593 населенных пункта.