СМИ рассказали, что станет с Британией при выходе из ЕС по «жесткому сценарию»

Лондон, 18 августа. Британия может столкнуться с дефицитом продуктов, медикаментов и топлива при выходе из ЕС по «жесткому сценарию», пишет The Sunday Times.

Без сделки о сотрудничестве ЕС и Британии Лондон может оказаться в трудной ситуации, об этом говорят попавшие в открытый доступ документы правительства. Кабмин Британии подготовил оценку готовности страны к Brexit без сделки и возможных последствиях.

Сами британцы и предприниматели не смогут справиться с последствиями выхода из Евросоюза. В документе представлены вероятные сценарии, он не призван запугать общество, отмечают СМИ.

Возврат к «жесткой» границе с Ирландией может спровоцировать протесты и блокаду дорог. Это также отразится на грузоперевозках и доставке продуктов и всех необходимых товаров.

Задержки в поставках товаров приведут к росту цен и подорожанию услуг социального обеспечения. Это ударит по малообеспеченным слоям населения.

Вышедшая из-под контроля ситуация может привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих заводов, сокращению числа рабочих мест.

Напомним, что Британия должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако депутаты британского парламента отклонили проект соглашения по Brexit, который был заключен между Брюсселем и правительством под руководством Терезы Мэй.