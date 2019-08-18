Россия стала победителем международных Армейских игр — 2019. ФАН-ТВ

По результатам международных Армейских игр «АрМИ-2019» Российская Федерация стала абсолютным лидером, заняв первое место в финальном заезде «Танкового биатлона».

Заключительный этап всего мероприятия наряду с торжественным закрытием прошли 17 августа. Праздничная часть отгремела в парке «Патриот», военно-игровая же традиционно развернулась на полигоне «Алабино».

В финал «Танкового биатлона» прошли четыре команды — России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Показав отличную подготовку, дисциплину и волю, танковый экипаж Российской Федерации с большим отрывом и достижением очередного рекорда занял первое место. Достигнув новой скорости, равной 84 км/час, наши танкисты прошли трассу за один час 33 минуты и 20 секунд.

Не можем не порадоваться за братскую республику Беларусь, каждой секундой своей отменной работы сборная заслужила столь тяжко завоеванное серебро. Трудно передать радость белорусской команды, пришедшей к финишу и с гордостью поднявшей знамя своей страны.

Хорошо показали себя команды Казахстана и Узбекистана. Само попадание в финал уже является серьезным достижением. Третье и четвертое места принадлежат этим двум республикам.

Вслед за финальным заездом в парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия Армейских игр. Награждение танкистов, творческая часть (пение, танцы, военные оркестр и хор) и, наконец, речь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он поблагодарил всех участников «АрМИ-2019», включая не только военных, но и гражданский персонал, и отметил, что игры приобретают все больший размах, становясь действительно мировым событием.

Шойгу отдельно отметил готовность и желание России встретиться в следующих играх с представителями стран НАТО. По его словам, это будет способ «понять друг друга».

«Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что она способна. Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности», — сказал глава Минобороны.

Церемония закрытия завершилась фейерверком, всполохи которого сформировали на ночном небе российский флаг.