Дамаск, 19 августа. Подразделения сирийской правительственной армии расширили расширили зону контроля к западу от города Хан-Шейхун, расположенного в южной части Идлиба. Это произошло после интенсивных операций по осям движения запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и союзных ей террористических групп.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские подразделения столкнулись с террористическими группировками в направлении деревни Мадайя, к северо-западу от города Хан-Шейхун.

Ожесточенные военные действия привели к уничтожению нескольких транспортных средств, конфискации оружия и боеприпасов террористов, которыми они располагали до побега вглубь сирийской провинции Идлиб.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Армейские подразделения наносили интенсивные артиллерийские и ракетные удары по укреплениям и линиям снабжения террористических групп в окрестностях города Аль-Тамана, в результате чего были уничтожены транспортные средства и оборудование незаконных вооруженных группировок, убиты и ранены некоторые члены террористических банд.

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Ранее сообщалось, что армейским подразделениям удалось взять под контроль фермы Мейлиса, Куфтаба, Умм-Зайтуны и Мадайи, расположенные к северу от деревни Кафр-Айн, после столкновений с боевиками, в результате которых многие из них были убиты и серьезно ранены.

Сирийская армия также взяла под контроль населенный пункт Хорш-Абдин, расположенный к северу от города Аль-Хубейт и деревню Магер Аль-Ханта, таким образом, они расширили безопасность вокруг города Аль-Хубейт, который станет штаб-квартирой операций в направлении стратегического города Хан-Шейхун.

1 Организация запрещена на территории РФ.