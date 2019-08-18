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Назван топ-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона

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Назван топ-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона

Берлин, 18 августа. Топ-5 самых интересных новинок представили эксперты Франкфуртского автосалона. Он откроется 10 сентября и на его полях обещают показать автомобили, которые не оставят равнодушными даже очень искушенных водителей.

На пятом месте обновленный Land Rover Defender. Внедорожник может похвастаться полностью новым дизайном. Его создали на современной платформе, уже использовавшейся в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.

Назван топ-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалонаЧетвертую строчку отдали BMW 4-Series. Известно, что этот автомобиль оснастили моторной линейкой из 3-Series.

На третьем месте оказался электрокар Opel Corsa со 125-сильным электродвигателем и запасом хода почти 330 км. До сотни электрическая Corsa разгоняется за 8,1 секунды. На второй позиции топа — Audi RS6 Avant. Под капотом у «заряженного» универсала 600-сильный 4,0-литровый турбодвигатель. До 100 км/ч этот «немец» разгоняется всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Но самой интересной новинкой салона, по мнению специалистов, станет Mercedes EQ. Правда, пока, как отмечает портал «Дни24», неясно, какую именно модель презентует автоконцерн. Не исключено, что публике представят будущий флагманский седан Mercedes EQS с электрической установкой. Заряжать эту модель можно от обычной электросети.

Назван топ-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона

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