Американец выжил после удара молнии в штате Южная Каролина

Вашингтон, 18 августа. Житель США выжил после попадания в него молнии, передает телеканал WSOC.

Инцидент произошел в штате Южная Каролина, он попал на камеру видеонаблюдения на одном из зданий. Американец шел по улице в тот момент, когда рядом с ним ударила молния. Стихия буквально сбила его с ног.

Мужчина оправился от удара, встал на ноги, поднял с земли зонт и медленно пошел дальше. В тот момент американец почти не осознавал, что происходит. Он был в состоянии шока.

По статистике, в день на планете происходит около восьми миллионов вспышек молний. В Америке каждый год от удара молнии гибнет 35 человек.

Обычно люди погибают прямо на улице, когда прячутся под деревьями или рядом с автомобилями во время грозы.