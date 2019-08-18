В Совфеде ответили Порошенко на слова о «страхах» России

Россия «боится» «единства и решительности» Украины, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично заметил, что Киев уже не раз в категоричных формах обвинял во всех своих бедах Москву.

«Из уст Порошенко уже не раз звучали подобные изречения и «заклинания», якобы Россия «мешает» Киеву построить процветающее государство», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский политик согласился с тем, что Украине необходимо объединиться. Но все разговоры о присоединении к ЕС и вступлении в НАТО являются абсурдными, этого не хотят даже сами жители Украины.

«Достичь единства Украине необходимо. Но говорить о том, чтобы страна стала членом Евросоюза и НАТО, — это значит быть полным глупцом. Я уверен, что половина жителей Украины хотели бы единства страны, но это не касается вопросов вступления в Североатлантический альянс и ЕС. Они желают, чтобы наступил мир и межнациональное согласие, чтобы на Украине уважали права всех национальностей. Люди хотят снижения уровня коррупции. Украинцы хотят жить в нормальном, процветающем государстве. Кто им мешает? Как раз такие люди, как Порошенко. Именно из-за них страна оказалась в тупике. Почему так произошло? Потому что на протяжении многих лет построение «независимой Украины» базировалось на борьбе с Россией, с русским языком, с русской культурой», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, какие регионы отделятся от Украины вслед за Донбассом.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот, а впоследствии развязалась гражданская война. Вооруженный конфликт унес жизни, только по официальным оценкам ООН, 13 тысяч человек.