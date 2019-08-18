Автор «Игры престолов» рассказал о влиянии сериала на окончании книги

Москва, 18 августа. Джордж Мартин, автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которого был снят ставший культовым сериал «Игра престолов», заявил, что не намерен изменять окончание произведения из-за неоднозначного финала телевизионного шоу.

В интервью The Guardian он объяснил, что сериал не был «хорошим» для него. По словам Мартина, то, что должно было ускорить процесс написания заключительных романов серии, в действительности его замедлило. Писатель обратил особое внимание на то, что завершение телесериала не окажет совершенно никакого влияния на его планы.

«Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе», — подчеркнул Мартин.

Он также заметил, что тоскует по тем временам, когда мог приходить в книжный магазин, бродить между книжных полок и его не узнавали.

Напомним, ставший культовым американский телесериал под названием «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышел финальный сезон. Фанаты не оценили его и подготовили петицию с требованием к авторам переснять последние эпизоды.

Директор канала HBO Кейси Блойс объяснил, что у людей всегда будет разное мнение касательно развития сюжетной линии и историй героев масштабного проекта. По его словам, он практически не вмешивался в работу сценаристов, так как они «прекрасно понимали друг друга» на финальном этапе творческой деятельности.