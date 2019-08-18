Маршал рассказал о подкосившемся здоровье

Москва, 18 августа. Певец Александр Маршал признался, что здоровье к 62 годам стало его подводить. По словам музыканта, ему приходится делать физические упражнения.

«Теперь я чувствую себя старым по утрам. Особенно с бодуна, раньше такого не было. Приходится каждый день делать упражнения. Иногда думаю: «Не буду делать». «Нет, будешь, гад», — говорит мой второй голос», — отметил артист в интервью «АиФ».

Певец рассказал о подкосившемся здоровье: недавно у него отнялась нога и заболела спина в области поясницы. По совету Елены Малышевой, артист обратился к врачу. Доктор установил, что певец раздавил хрящик.

Кроме того, певец поделился эмоциями, которые испытывал во время возвращения в Россию в 1997 году из США. Маршал отметил, что был вынужден вернуться, когда популярность группы «Парк Горького» в США стала сходить на нет. Тогда Маршал понял, что необходимо отправиться домой на мажорной ноте.

Вернувшись в Россию с супругой Наташей и трехмесячным сыном Артемом, Маршал был шокирован контрастом между странами. Особенно артисту запомнились «обугленные то ли от алкоголя, то ли от наркотиков» люди, которые встретили его в подъезде в первый день приезда из США.

«Я через них перешагнул, они даже внимания не обратили. Открыл дверь, сел на диван, и у меня слезы навернулись на глаза. Это после американского дома в три тысячи квадратных метров с бассейном», - вспоминает певец.

Ранее Маршал заявил, что блогер Юрий Дудь вырезал значительную часть из интервью певца. По словам Маршала, цензуре, в частности, подверглись фрагменты, посвященные Украине. Вспоминая интервью с Дудем, музыкант отметил, что не понимает позицию блогера, критикующего российские власти.