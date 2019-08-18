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Очевидец рассказал, почему Макгрегор ударил пожилого ирландца из-за виски

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Очевидец рассказал, почему Макгрегор ударил пожилого ирландца из-за виски

Дублин, 18 августа. Свидетель драки ирландского бойца Конора Макгрегора с пожилым мужчиной в баре рассказал, из-за чего произошел конфликт.

Инцидент произошел в апреле текущего года, но о нем стало известно совсем недавно. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого посетителя бара.

«Мужчина, которому Макгрегор предложил виски, сказал: «Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой напиток», — сказал очевидец, пишет IrishMirror.

Этот ответ не понравился бойцу, он тут же стал агрессивным и ударил человека.

По словам источника, Макгрегор больше не ходил в этот бар. Очевидец считает, что мужчина сам спровоцировал Макгрегора.

Посетитель мог просто поблагодарить бойца за предложение и передать стакан с виски кому-то другому. Инцидент в баре не понравился коллегам Макгрегора. Его действия раскритиковал Хорхе Масвидаль.

Он осудил ирландца за нападение на 60-летнего старика, который даже не подозревал, что его сейчас ударят. Это выглядит плохо, как полная бессмыслица, теперь у Макгрегора будут проблемы, добавил Масвидаль.

Как отмечает Газета.Ru, прокуратура предъявила ирландскому бойцу обвинения в нападении. Его ожидает повестка в Дублинский окружной суд.

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