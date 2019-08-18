Менеджер Шатунова объяснил, зачем Разину конфликт из-за хитов «Ласкового мая»

Москва, 18 августа. Представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг заявления продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина о том, что музыкант полностью отказался от репертуара группы. Кудряшов напомнил, что Разин как правообладатель первым запретил артисту исполнять песни "Ласкового мая", причем сделал это по «неизвестным причинам».

По его мнению, этот запрет выглядит еще более странно, учитывая, что изначально продюсер заявил о том, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, но для Шатунова сделал исключение. Правда затем, как уточнил пиар-менеджер, буквально через две недели Разин «ни с того ни с сего» разместил пост в Instagram, в котором запретил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая». По словам Кудряшова, когда он прочитал это сообщение, то просто не поверил своим глазам.

«Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?» — предположил он в интервью «Вечерней Москве».

Кудряшов добавил, что Разин распространял в соцсетях лживую информацию, ведь Шатунов не отказывался от хитов «Ласкового мая».

Помощник Разина в свою очередь заявил «ВМ», что продюсер эту тему не комментирует, но «передал, что все будет хорошо».

«Для обеих сторон так или иначе все к лучшему!» — отметил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», пост о том, что Шатунов решил больше не исполнять песни «Ласкового мая», Разин написал в своем Instagram 15 августа. По его словам, такое решение музыкант принял, потому что «уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах».