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Семь человек пострадали при ДТП под Волгоградом

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Семь человек пострадали при ДТП под Волгоградом

Волгоград, 18 августа. Четверо взрослых и трое детей пострадали в результате ДТП под Волгоградом. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Семь человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области. Известно, что водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где впоследствии врезался в ВАЗ-217030.

Оба водителя столкнувшихся автомобилей и пятеро их пассажиров доставлены в больницу Волгограда с травмами различной тяжести. Среди пострадавших две женщины в возрасте 36 лет и 71 года, а также трое девочек 3, 5 и 11 лет.

Отметим, что авария произошла в Палласовском районе Волгоградской области вечером 17 августа. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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