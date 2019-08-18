Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку

Москва, 18 августа. Полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой «дразнить» Соединенные Штаты. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу.

В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что полеты осуществляются в плановом режиме. Шойгу, отвечая на вопрос о полетах Ту-160, подчеркнул, что удалось «восстановить то, что было».

«Наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — сказал Шойгу.

По его словам, в Вашингтоне знают о полетах российских самолетов, и «это естественно и это понятно», а сами полеты ставятся в «планах на начало года».

«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко — нет, это нормальная плановая работа», — объяснил глава военного ведомства.

Шойгу заметил, что совместное патрулирование российских и китайских самолетов, которое было проведено в конце июля над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей также осуществлялось в рамках плановой работы. Он обратил внимание на то, что «соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство, таким образом пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность».

Напомним, ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160, осуществившие первую посадку на Чукотке, совершили перелет в пределах российских границ.