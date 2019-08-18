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Путин назвал Чебоксары важным экономическим центром Поволжья

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Путин назвал Чебоксары важным экономическим центром Поволжья

Москва, 18 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города, телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Город Чебоксары был впервые упомянут в летописях в 1469 году. Это говорит о том, что на протяжении веков город являлся важным экономическим и культурным центром Поволжья, отметил глава государства.

Путин добавил, что жители Чебоксар по праву гордятся славными страницами своей истории. В этом регионе много известных писателей, ученых, военных, космонавтов и спортсменов.

По мнению российского лидера, Чебоксары являются современным городом с промышленным, научным и образовательным потенциалом. Здесь хорошо развита социальная инфраструктура.

Жители региона стремятся сделать вклад в благополучаие Чувашской Республики и России. Ранее сообщалось, что эмир Катара пригласил Путина приехать в Доху.

Он принял предложение российского лидера и пообещал принять участие в ПМЭФ-2020.

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