Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отдых на Мальдивах

Москва, 18 августа. Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах. Актриса отметила, что отпуск не обошелся без происшествий.

Актриса рассказала о неудачном отдыхе на Мальдивах — она впервые обгорела, принимая солнечные ванны. Кроме того, Асмус пожаловалась на порезы от кораллов, болезнь и прибавку в весе, сообщает «Пятый канал».

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг — короче, отпуск удался! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву!» — написала актриса.

Ранее Асмус поделилась с подписчиками, каким образом ей удается справляться с последствиями переедания. Об этом и не только популярная актриса написала в очередном посте в Instagram, раскрыв поклонникам десять новых фактов о себе, которые, впрочем, касаются не только проблем с едой.

Асмус отметила, что у нее есть склонность к полноте, поэтому она вынуждена всегда с особым вниманием относиться к тому, чем питается, а также последствиям несдержанности за столом. По словам актрисы, чтобы держать себя в форме, особенно перед съемками в обтягивающей одежде, иногда ей необходимо на протяжении нескольких дней не есть почти ничего. Кроме того, в десяти новых фактах о себе артистка написала о случае из детства, когда получила рану из-за обычного градусника.