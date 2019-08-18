Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Тбилиси, 18 августа. Заявившая десять лет назад о выходе из СНГ Грузия совершила ошибку, считает грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

В комментарии РИА Новости она заявила, что никакой пользы от выхода Грузии из СНГ не видит. По ее мнению, страна «захлопнула двери, и это был лишь политический жест». А такие решения, как считает Бурджанадзе, ничего хорошего не приносят.

«Что касается вреда, эта была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ», — подчеркнула спикер парламента.

С ее точки зрения, нужно было «максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание». Бурджанадзе сказала, что Грузия допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло суверенитет страны.

«Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли их сферы, где Россия является доминантом», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.

Напомним, Грузия 18 августа 2009 года покинула состав Содружества независимых государств.