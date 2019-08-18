Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Шепелев рассказал, как выбирает подарки для сына Фриске

299
0 Оставить комментарий

Шепелев рассказал, как выбирает подарки для сына Фриске

Москва, 18 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает сына Платона. По его словам, на дорогие подарки мальчик может рассчитывать только в день рождения.

Молодой отец не пытается экономить на шестилетнем ребенке. Но сына Жанны Фриске Шепелев сознательно не балует. По словам телеведущего, мальчик попросил у него Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti, которая стоит 30 тысяч рублей.

Шепелев отказал ребенку, но при этом объяснил, что на эти деньги Платон может каждый день в течение года кушать любимое мороженое. Сын согласился с доводами отца.

Шепелев рассказал, как выбирает подарки для сына Фриске

Однако день рождения у сына был по-настоящему роскошный. Шепелев пригласил из Петербурга двух рыцарей в полной амуниции. Они дрались на мечах, а Платон с любопытством следил за этим действом.

«После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это — 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пиратами», — написал телеведущий в Instagram.

Только день рождения считается праздником, на котором можно дарить дорогие подарки. В остальное время Шепелев старается «не задаривать подарками» без повода. 

Он добавил, что старается не баловать сына. Шепелев хочет, чтобы ребенок рос психологически здоровым и не изнеженным мальчиком. Телеведущий считает, что баловать можно внуков, но их еще надо дождаться.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров