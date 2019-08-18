Шепелев рассказал, как выбирает подарки для сына Фриске

Москва, 18 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает сына Платона. По его словам, на дорогие подарки мальчик может рассчитывать только в день рождения.

Молодой отец не пытается экономить на шестилетнем ребенке. Но сына Жанны Фриске Шепелев сознательно не балует. По словам телеведущего, мальчик попросил у него Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti, которая стоит 30 тысяч рублей.

Шепелев отказал ребенку, но при этом объяснил, что на эти деньги Платон может каждый день в течение года кушать любимое мороженое. Сын согласился с доводами отца.

Однако день рождения у сына был по-настоящему роскошный. Шепелев пригласил из Петербурга двух рыцарей в полной амуниции. Они дрались на мечах, а Платон с любопытством следил за этим действом.

«После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это — 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пиратами», — написал телеведущий в Instagram.

Только день рождения считается праздником, на котором можно дарить дорогие подарки. В остальное время Шепелев старается «не задаривать подарками» без повода.

Он добавил, что старается не баловать сына. Шепелев хочет, чтобы ребенок рос психологически здоровым и не изнеженным мальчиком. Телеведущий считает, что баловать можно внуков, но их еще надо дождаться.