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Число погибших при взрыве на западе Кабула возросло до 63 человек

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Число погибших при взрыве на западе Кабула возросло до 63 человек

Кабул, 18 августа. Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек получили ранения, передает телеканал Tolo News.

Ранее представитель МВД Афганистана сообщил о 40 погибших и более сотни раненых. Напомним, что взрыв произошел вечером 17 августа в одном из свадебных салонов на западе столицы.

В помещение вошел смертник и привел в действие взрывное устройство. Очевидцы происшествия заявляют, что в этот момент в салоне находились десятки человек.

Движение «Талибан»1, которое запрещено в России, отрицает причастность к проведению теракта. Обстановка в Афганистане значительно ухудшилась в последние месяцы. 

Члены радикальных группировок регулярно устраивают вылазки против военных. Ранее возле аэропорта Кабула произошел мощный взрыв и перестрелка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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