Памятник на могиле Глаголевой почти довел до слез друзей и поклонников

Москва, 18 августа. На могиле Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище спустя два года после смерти установили памятник. Об этом сообщила дочь актрисы Анна Нахапетова в своем Instagram.

На опубликованных снимках можно видеть, что на могиле установлен не только памятник из светлого камня, но над ним возведена белая беседка. Возле памятника установлено металлическое кресло, на котором лежит белая книга и шаль. По обе стороны от памятника стоят две высокие вазы с белыми розами.

Анна напомнила о некорректных упреках, которые позволяли себе некоторые люди из-за того, что памятник не был установлен сразу.

«Это, наверное, своеобразный ответ всем тем, кто спрашивал меня про памятник, порой в оскорбительной форме. И может быть, хоть на чуть-чуть, вам станет стыдно», — заметила Нахапетова.

Тут же она поделилась впечатлениями близкой подруги своей матери Ларисы Усовой, которая посетила могилу 16 августа, в день смерти Глаголевой. На своей странице в Facbook Усова призналась, что, увидев памятник, она почти заплакала.

«Было полное ощущение, что Вера со мной, в этом доме, и ветер, который шуршал, казался мне ее легким дыханием», — поделилась подруга актрисы.

По словам Нахапетовой, автором проекта беседки и памятника была ее младшая сестра Мария.

К слову, подписчики Анны восхитились тем, какой вид обрела могила актрисы.

«Анечка! Это чудо какое — то!!! Какие же вы молодцы!!!! Здесь столько любви и света!!!! «Девочки, милые, потрясающе и до слез… До сих пор не могу поверить и принять. Светлая память», «Девочки, мама гордится вами и благодарна вам. Светлая память любимой Верочке Витальевне!!!!», «Девочки…я плачу, вы все трое замечательное и достойное продолжение Веры, покоя вам, радости и счастья», «Потрясает, реально. Как будто просто беседка, просто присел отдохнуть…Светлой памяти Вере Витальевне», — написали пользователи в многочисленных комментариях.

Глаголева была матерью троих дочерей. Младшая из них Анастасия Шубская замужем за знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Год назад она родила ему сына Сергея.