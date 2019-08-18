Шойгу заявил о готовности РФ к переговорам с США после прекращения действия ДРСМД

Москва, 18 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова к переговорам с США по вооружению после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шойгу подчеркнул, что средства на разработку запрещенных ДРСМД ракет были заложены в бюджет США за год до выхода из соглашения. Глава Минобороны РФ добавил, что Россия не будет размещать нарушающие ДРСМД ракеты, пока этого не сделают США.

«Мы никогда не отказывались от диалога, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля до августа. Мы показывали свою открытость», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Министр обороны РФ напомнил, что Москва даже ответила на необоснованные и голословные претензии США и показала ракету, которая вызывала вопросы у Вашингтона. Однако американские специалисты даже не явились на презентацию.

Госсекретарь США Майк Помпео 2 мая официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Москва подчеркивала, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В РФ неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу. Более того, посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российская сторона выразила беспокойство в связи с планами Вашингтона.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков ранее подчеркнул, что Москва не заинтересована в «ракетных кризисах». Россия готова отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, если подобный шаг сделают США.