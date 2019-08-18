Диетолог назвала лучший продукт для гипертоников

Москва, 18 августа. Гипертоникам следует добавить в свой рацион питания моцареллу. Об этом заявила американский диетолог Сара Шенкер.

Она обратила внимание на то, что из-за большого количества содержания соли в сырах людям, страдающим от гипертонии, приходится отказываться от этого продукта, хотя в нем содержится большое количество кальция и других полезных микроэлементов.

Но, как заметила Шенкер, решить проблему поможет лучший для гипертоников продукт — слабосоленая и нежирная моцарелла, пишет Express.

«Многие люди для снижения кровяного давления убирают из рациона сыр. Не нужно этого делать. Если у вас высокие уровни холестерина или кровяного давления, следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров», — объяснила диетолог.

Также гипертоникам стоит обратить внимание и на творог, и на белые сыры, в том числе на тофу или же козий сыр. Эти продукты, отмечает диетолог, богаты кальцием, сообщают «Известия».

Кроме того, гипертоникам посоветовали есть продукты, которые богаты калием. Так, британские медики сообщили, что снизить повышенное давление и предотвратить риск инсульта и сердечного приступа могут пять продуктов, а именно бананы, сладкая картошка, тунец, томатный соус и апельсиновый сок.