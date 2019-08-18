Миочич одолел Кормье и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Москва, 18 августа. Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич победил Даниэля Кормье из США в финале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Поединок прошел накануне в американском Анахайме. Миочич одолел Кормье нокаутом в четвертом раунде. Для 36-летнего спортсмена это 19-я победа в карьере и пятая с нокаутом, Миочич потерпел только три поражения. Для 40-летнего Кормье это уже второе поражение и первое — нокаутом при 22 победах. Первое поражение Кормье потерпел от соотечественника Джона Джонса в январе 2015 года.

Отметим, что Миочич стал четвертым спортсменом в истории тяжелой весовой категории, который дважды завоевал чемпионский пояс.

При этом Кормье занимает первое место в общем рейтинге UFC. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который одержал победу в чемпионате Ultimate Fighting Championship в легком весе, поднялся на одну строчку и занял второе место. Третье место досталось чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу. На четвертом месте в рейтинге UFC находится Генри Сехудо, на пятом — Аманда Нуньес. Далее следуют Макс Холлоуэй, Камару Усман, Дастин Порье, Стипе Миочич, Роберт Уиттакер.

Ранее Миочич назвал Нурмагомедова монстром. Комментируя титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, Миочич отметил, что Нурмагомедов постепенно ломает соперников и выигрывает, пишет «Газета.ру».