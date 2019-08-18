Сирия новости 18 августа 16.30: армия Турции отказалась покидать Идлиб, САА уничтожила боевика «Аль-Каиды»* в Латакии

Сирия, 18 августа. Турецкая армия намерена сохранить наблюдательные посты в Идлибе и Хаме, САА уничтожила боевика «Аль-Каиды»1* в Латакии, жители Ракки протестуют против действий SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям террористов на севере Хамы, продвинулись в направлении Хан-Шейхуна в Идлибе, уничтожили джихадиста «Аль-Каиды» в Латакии, провели рейды в Дейр-эз-Зоре.

Армия Турции: заявила, что не оставит наблюдательные пункты в Идлибе и Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА на севере Латакии, отражали атаки САА в Идлибе, подбили БМП под Ракайей.

Курды: арестовали гражданских активистов, вызвав протесты в Ракке.

Провинция Латакия

Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) отражают атаки правительственных сил на севере провинции Латакия. Новостной источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что танк и грузовик САА были подбиты противотанковыми ракетами в районе крепости террористов, города Кабана. Новые атаки САА на боевиков в Кабане пока не принесли значимых успехов.

Между тем источники в Twitter, связанные с террористами (@humamisa), сообщают о гибели в Кабане джихадистского проповедника по имени Абу Хафс ад-Дарави, который воевал в группировке «Хуррас ад-Дин» (известной как военное крыло запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» в Сирии). Боевик-проповедник скончался в результате тяжелых ранений, полученных в боях за Кабану.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные силы проводят рейды и обыски в населенном пункте Бугрос в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Вероятнее всего, ведется поиск членов «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство1», которые своими нападениями беспокоят всю восточную часть Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвижение на юге провинции Идлиб и в настоящее время находится в одном километре от границ удерживаемого террористами «Тахрир аш-Шам» и союзными группировками города Хан-Шейхун. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, передовые отряды спецподразделения «Силы Тигра» смогли взять фермы рядом с Хан-Шейхуном, а другие подразделения сирийской армии пытаются выбить террористов из населенного пункта Ракая.

На данный момент неизвестно, собирается ли САА в ближайшее время предпринять штурм Хан-Шейхуна, либо войска будут дожидаться, когда «латаминский котел» будет закрыт и боевики окажутся отрезаны от подкреплений и линий снабжения.

Тем временем местные источники в Twitter (@alfuratagency) сообщают, что боевики смогли уничтожить бронетранспортер САА в районе населенного пункта Мадая. Также Step News сообщает об успешной атаке боевиков на правительственные силы в районе населенного пункта Кафр-Идун.

Провинция Ракка

Население сирийского города Ракка, который находится под контролем проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF), объявило протест действиям курдских сил безопасности «Асайиш». Как сообщает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), протесты в городе вспыхнули после произвольного ареста в Ракке шестерых гражданских активистов, работавших в сфере медиа, менеджмента транспортной безопасности и иного рода гражданской деятельности. SOHR сообщает, что боевики «Асайиш» избили одного из арестованных, его жену и друга в их доме. Всем схваченным жителям Ракки предъявлены обвинения в сотрудничестве с террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) и Турцией. SOHR призвала SDF к немедленному освобождению гражданских активистов.

Напомним, жесткое и несправедливое отношение проамериканских курдских сил к арабскому населению на севере и северо-востоке Сирии неоднократно становилось поводом для массовых протестов, которые SDF подавляли зачастую с использованием силы.

Провинция Хама

Турецкая армия ни при каких обстоятельствах не намерена покидать свои наблюдательные пункты в Хаме и Идлибе — с таким заявлением выступил офицер турецких войск, находящихся в идлибской зоне деэскалации. Такую информацию распространил источник в Twitter (@op_shield). Напомним, ранее наблюдательные пункты турецких войск неоднократно попадали под обстрел САА, поскольку террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» использовали их в качестве прикрытия для обстрелов и наступательных операций. В нескольких случая турецкие солдаты получали ранения и даже гибли, попав под огонь сирийских правительственных сил, однако влияние России позволило избежать прямого столкновения.

Между тем боевая авиация нанесла несколько ударов по позициям террористов в районе города Мурек, важной крепости боевиков на шоссе М5. Агентство Step News не сообщает, был ли удар нанесен ВВС Сирии или ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.