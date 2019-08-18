Сирия новости 18 августа 12.30: ИГИЛ атаковало САА в Дейр-эз-Зоре, армия окружает боевиков «Ан-Нусры»* в Идлибе

Сирия, 18 августа. Террористы ИГИЛ1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре, САА продолжает окружение «латаминского котла», курды захватили фабрику СВУ на востоке Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили боевую операцию на юге провинции Идлиб, отразили атаку на Ас-Сукейк, освободили несколько населенных пунктов и высот.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провели массированную контратаку в районе Ас-Сукейка в Идлибе.

Курды: обнаружили фабрику ИГИЛ по производству СВУ на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Двое военнослужащих правительственных сил были застрелены снайпером в промышленном районе Аль-Лерамун на северо-западе сирийского мегаполиса Алеппо, сообщает источник в Twitter (@OGNreports). Территория промышленной зоны входит в состав идлибской зоны деэскалации и непосредственно граничит с районом Аз-Захра, который находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Террористы, действующие на севере Алеппо, неоднократно устраивали провокации и обстрелы на границе двух районов.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о мощном взрыве на севере провинции Алеппо. Неизвестные привели в действие мощное взрывное устройство, заложенное на одном из перекрестков в городе Кабасин, к северу от Аль-Баба. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Кабасин в настоящее время находится под контролем протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА), которая ведет борьбу с курдским ополчением в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Кабаджиб к юго от Дейр-эз-Зора, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Атака была отбита.

Тот же источник сообщает, что в городе Дибан на востоке Дейр-эз-Зора женщина получила ранения в ходе перестрелки. Подробности инцидента неизвестны, однако ранее сообщалось, что силы САА проводят рейды в этом районе.

Между тем курдские силы в ходе рейда против «спящей ячейки» ИГИЛ, раскрытой в городе Аль-Басира, обнаружили фабрику по производству самодельных взрывных устройств. По данным агентства Step News, рейд проводило контртеррористическое подразделение HAT, сформированное на базе проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Были арестованы восемь сторонников ИГ, обнаружены фальшивые документы, стрелковое оружие (в основном помповые ружья и малокалиберные винтовки) и материалы и оборудование для создания СВУ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами (САА и союзными отрядами вооруженного ополчения) и террористами, лояльными «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник в Twitter (@NowLebanon1) сообщает, что правительственные войска смогли продвинуться и выбить террористов с фермы, расположенной к востоку от Кафр-Таб, и занять холм Телль аль-Наср восточнее Телль-Яаса.

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра1», повели массированную контратаку на позиции САА у населенного пункта Ас-Сукейка. Как сообщает источник (@Elly_Ammar), атаки боевиков отражают отряды 5-го корпуса САА при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ. Несмотря на то, что боевикам удалось занять ряд позиций, оставленных САА, контрудар провалился — им не удалось занять Ас-Сукейк, освобожденный армией несколькими днями ранее. Ожидается, что в ближайшее время последует ответный удар САА.

Кроме того, источники в Twitter (@blaaso83) сообщают об ожесточенных столкновениях в районе населенного пункта Мадая. Медаисточники террористов (@alwataniaTahrer) сообщают о ракетных ударах по силам САА на этом фронте. Ожесточенные бои также отмечены в районе Ар-Ракая, сообщает Twitter-канал IDLIB PLUS, ряд медиаисточников, связанных с террористами, заявили о больших потерях САА в этом районе.

ВКС РФ возобновили удары по позициям террористов, обороняющихся в Хан-Шейхуне, сообщает агентство Step News. Под ударами авиации также террористы в районе городов Маарет-Хурма и Кафр-Саджна.

Провинция Хама

Трое детей погибли и еще трое пострадали в провинции Хама в результате взрыва мины, оставленной террористами «Исламского государства». «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что трагедия произошла в районе деревни Масада.

Провинция Хасака

Террорист-смертник подорвал себя перед воротами школы Аль-Сина в городе Камышлы, расположенном в провинции Хасака в непосредственной близости к границе с Турцией, сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie). Сообщается о двух пострадавших в результате взрыва мирных жителях. Между тем по данным курдского агентства Rudaw, перед воротами школы в Камышлы был взорван заминированный взрывчаткой автомобиль, погиб боец курдских сил безопасности «Асайиш». Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

1 Организация запрещена на территории РФ.