Сирийская армия разбила группировку террористов на юге Идлиба

Дамаск, 18 августа. Сирийская правительственная армия продолжает наступление к западу от города Хан-Шейхун, расположенного в южной части Идлиба. Военным удалось взять под контроль многие населенные пункты после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными бандформированиями, развернутыми в этом районе. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейским подразделениям удалось взять под контроль фермы Мейлиса, Куфтаба, Умм-Зайтуны и Мадайи, расположенные к северу от деревни Кафр-Айн, после столкновений с боевиками, в результате которых многие из них были убиты и серьезно ранены. Кроме того, САА удалось уничтожить большое количество транспортных средств джихадистов, оставшихся после того, как они покинули район провинции Идлиб.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Сирийская армия также взяла под контроль населенный пункт Хорш-Абдин к северу от города Аль-Хубейт и деревню Магер Аль-Ханта, расположенную неподалеку, после ликвидации террористов, тем самым продлив безопасное расстояние вокруг города Аль-Хубейт, который станет штаб-квартирой операций в направлении стратегического города Хан-Шейхун, расположенного на международной дороге между Хамой и Алеппо.

Освобождение Хан-Шейхуна позволит сирийской армии осадить террористов в трех крупных городах в северной части Хамы: Кафр-Зете, Муреке, Аль-Латамине, а также отрезать маршруты снабжения из южного района Идлиба.

Стоит отметить, что масштабная военная операция сирийской правительственной армии стала ответом на провокации со стороны террористических группировок, которые неоднократно нападали на безопасные жилые районы, находящиеся неподалеку от Идлибской зоны деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.