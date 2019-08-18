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Второе землетрясение за сутки произошло в Казахстане

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Второе землетрясение за сутки произошло в Казахстане

Алма-Ата, 18 августа. Второе достаточно мощное землетрясение произошло утром в воскресенье в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана. Соответствующую информацию передает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция республики.

Это уже второе землетрясение за утро. Оно произошло в 09.12 часов по местному времени, его магнитуда составила 4,9. В 05.07 часов в 145 километрах от Алма-Аты были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Так, в городе Жаркент сила землетрясения составила 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты — 2–3 балла, аналогичные показатели в городе Капчагай.

К счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 78 километрах на север от Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения — 9.6. Магнитуда — MPV 4.9», — отмечается в сообщении.

По информации специалистов, глубина залегания очага составила 20 километров.

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