Житель Подмосковья пытался закрыть свалку в Жуковском через суд

Москва, 18 августа. Житель Подмосковья Евгений Илатовский сообщил, что в 2012 году подавал в суд, требуя запретить работу оператора по вывозу мусора рядом с аэродромом ЛИИ имени Громова.

С 2016 года аэродром используется в том числе аэропортом «Жуковский». Истец заявил, что на двух участках, которые принадлежат ООО «Экосервис», сортировались отходы.

Илатовский настаивал, что участок привлекает птиц, это может привести к столкновению с воздушными судами. На аэродроме требования местного жителя поддержали.

Суд установил, что со стороны ответчика нарушений нет, оснований для внеплановой проверки не нашли. В феврале 2012 году Жуковский горсуд отказал Илатовскому в иске, пишет РИА Новости.

Напомним, что 15 августа в Подмосковье совершил экстренную посадку в кукурузное поле самолет А321 «Уральских авиалиний». По предварительной информации, в двигатель попали птицы.

После инцидента выяснилось, что в двух километрах от аэропорта находится нелегальная свалка и станция перегрузки мусора. По словам главы Минэкологии области отметили, что на свалку рядом с аэропортом бытовые отходы больше не завозятся, ее ликвидируют в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет в кукурузном поле и спасшим 226 человек.