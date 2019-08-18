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Названы самые популярные для отдыха с детьми российские курорты

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Названы самые популярные для отдыха с детьми российские курорты

Москва, 18 августа. Восемь городов Крыма и три города в Краснодарском крае вошли в список самых популярных курортов России для отдыха с детьми в сентябре.

Рейтинг составлен экспертами Tvil.ru на основе анализа бронирования жилья туристами с детьми в период с 1 по 30 сентября 2019 года. Самыми популярными курортами для отдыха с детьми в России стали Евпатория, Ялта и Феодосия. Также в список вошли Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму. Среди популярных курортов Краснодарского края отмечены Сочи, Анапа и Геленджик.

По данным портала, в сентябре туристы с детьми бронируют жилье на срок от 10 до 13 дней и тратят от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей в сутки.

Ранее эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море. По словам директора Морского гидрофизического института РАН Сергея Коновалова, из-за особенностей подводных течений самым чистым местом является западный мыс Крыма — Тарханкут. Эксперт подчеркнул, что воды поступают туда из глубоководной части моря, а система течений идет против часовой стрелки.

Эксперт напомнил, что наиболее чистая вода будет на глубине, поскольку в большом объеме воды загрязняющие вещества рассеиваются сильнее. Самые грязные участки на побережье, где глубина составляет не более 200 метров. К ним относятся украинское и румынское побережье, а также западное побережье Крыма, рассказал эксперт.

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Источник: РИА Новости
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