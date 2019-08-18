Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом

Дамаск, 18 августа. Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию. Соответствующую информацию передает пресс-служба всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

Планируется, что он встретится с сирийским президентом Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада. Саблин, кроме того, посетит один из кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Сирии.

«Встретится с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, подписавшим в начале 2019 года соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве с Севастополем, чтобы передать ему приглашение посетить Севастополь. Запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом», — подчеркивается в сообщении.

Также депутат посетит лагерь в Латакии, где находятся дети погибших сирийских военных.

Напомним, в январе текущего года между правительством Севастополя и администрацией сирийской провинции Тартус было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны заявили о намерении развивать проекты в различных сферах, в том числе торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной.

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже в течение восьми лет. Правительственные войска республики освободили практически всю территорию страны от террористов. Россия оказывает помощь Дамаску в восстановлении инфраструктуры государства после боевых действий.

САА продолжает стремительное продвижение на юге провинции Идлиб, освобождая все новые территории от террористов, к настоящему моменту удалось отбить населенные пункты Мадайя и Аль-Арджахи в западных предместьях Хан-Шейхуна. Федеральное агентство новостей подготовило подробный материал об операции.