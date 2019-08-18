Сябитова заступилась за дочь, «подцепившую мужика» во Франции

Москва, 18 августа. Известная российская телеведущая Роза Сябитова устроила перепалку с подписчицей ее дочери в Instagram.

Главная сваха страны, ведущая шоу «Давай поженимся» резко отреагировала на критику ее дочери. Ксения Сябитова на свой странице в соцсети опубликовала фото из Франции. На заднем плане стоит мужчина, которого она «подцепила» во время путешествия.

Одна из подписчиц Ксении сделала ей замечание, что «подцепляют только венерические заболевания». Она указала, что с мужчинами знакомятся и удивилась, что Роза Сябитова не говорила об этом дочери.

Телеведущая вступила с подписчицей в перепалку.

«Елена, не люблю когда моим детям читают нотации — это привилегия родителей. Учите своих детей!» — парировала Роза Сябитова.

Сама девушка ответила, что мама ей многое говорила, в особенности о людях без воспитания и совести. Она добавила, что таких стоит обходить стороной, иначе «глупость подцепишь».

Подписчица сказала, что не собиралась никого оскорбить, но ее задел ответ Ксении Сябитовой. Дочь телеведущей посоветовала не принимать на свой счет ее ответ.

Ранее Роза Сябитова рассказала, кто виноват в частых разводах в России. По ее мнению, родители лезут в отношения своих детей и вредят молодой паре.