Появилось видео подтопления дорог в Приморском крае

Владивосток, 18 августа. Река вышла из берегов и затопила дороги, отрезав некоторые населенные пункты в Приморском крае. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Сложная паводковая ситуация сложилась в Уссурийском районе Приморья. Там река вышла из берегов и буквально затопила дороги, по которым можно было добраться из одного населенного пункта в другой. На кадрах можно увидеть дороги, ведущие к селам Утесное и Борисовка. Теперь туда добраться до населенных пунктов представляется возможным только на лодке.

Ранее сообщалось, что жителей Приморского края эвакуируют в пункты временного размещения из-за паводка, вызванного сильным тайфуном «Кроса». По информации краевой администрации, эвакуированы около 70 человек.

Отметим, в регионе из-за тайфуна «Кроса» выпало около 70% месячной нормы осадков. Режим ЧС был введен в семи районах края. В настоящее время подтопленными остаются 287 домов и 1499 придомовых территорий.