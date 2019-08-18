Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Появилось видео подтопления дорог в Приморском крае

45
0 Оставить комментарий

Появилось видео подтопления дорог в Приморском крае

Владивосток, 18 августа. Река вышла из берегов и затопила дороги, отрезав некоторые населенные пункты в Приморском крае. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Сложная паводковая ситуация сложилась в Уссурийском районе Приморья. Там река вышла из берегов и буквально затопила дороги, по которым можно было добраться из одного населенного пункта в другой. На кадрах можно увидеть дороги, ведущие к селам Утесное и Борисовка. Теперь туда добраться до населенных пунктов представляется возможным только на лодке.

 

Ранее сообщалось, что жителей Приморского края эвакуируют в пункты временного размещения из-за паводка, вызванного сильным тайфуном «Кроса». По информации краевой администрации, эвакуированы около 70 человек.

Отметим, в регионе из-за тайфуна «Кроса» выпало около 70% месячной нормы осадков. Режим ЧС был введен в семи районах края. В настоящее время подтопленными остаются 287 домов и 1499 придомовых территорий.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров