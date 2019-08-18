Жителей Приморья эвакуируют из-за сильного тайфуна

Владивосток, 18 августа. Жителей Приморского края эвакуируют в пункты временного размещения из-за паводка, вызванного сильным тайфуном «Кроса», об этом сообщает администрация края.

По данным краевой администрации, в пункты временного размещения эвакуированы около 70 человек из наиболее подтопленных районов.

«Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

Из-за обрушившегося на Приморье тайфуна сложная паводковая ситуация сложилась в Октябрьском районе. Население района эвакуировано, часть людей находится у родственников, 58 человек — в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять — в Уссурийске.

Кроме того, ПВР на сто мест развернут в пионерлагере имени Горького. На данный момент в лагере проживают одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске оборудованы пять ПВР, кроме того, местный фермер приютил у себя 40 человек, сообщает «Газета.ру».

Тайфун «Кроса» принес в Приморье около 70% месячной нормы осадков, в семи районах края введен режим ЧС. На данный момент, подтопленными остаются 287 домов и 1499 придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что шесть сел Красноармейского района Приморья оказались вне транспортного сообщения из-за подъема уровня воды в реках в результате паводка. Подъезд к шести селам невозможен из-за повышения уровня воды в реках после интенсивных дождей, вызванных тайфуном «Кроса».