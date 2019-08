Американская журналистка погибла в авиакатастрофе во время репортажа

Вашингтон, 18 августа. Ведущая новостей телеканала Fox 8 из Нового Орлеана Нэнси Паркер скончалась при крушении самолета во время съемки репортажа, об этом сообщил канал NBC.

По данным телеканала, трагедия произошла в пятницу в поле аэропорта Нового Орлеана. Паркер делала репортаж о пилоте, который выполняет сложные трюки, Фрэнке Аугустусе. Однако двухместный легкомоторный самолет рухнул во время съемок. Погиб и сам пилот.

