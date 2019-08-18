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Американская журналистка погибла в авиакатастрофе во время репортажа

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Американская журналистка погибла в авиакатастрофе во время репортажа

Вашингтон, 18 августа. Ведущая новостей телеканала Fox 8 из Нового Орлеана Нэнси Паркер скончалась при крушении самолета во время съемки репортажа, об этом сообщил канал NBC.

По данным телеканала, трагедия произошла в пятницу в поле аэропорта Нового Орлеана. Паркер делала репортаж о пилоте, который выполняет сложные трюки, Фрэнке Аугустусе. Однако двухместный легкомоторный самолет рухнул во время съемок. Погиб и сам пилот.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилота, Аугустус не справился с управлением во время выполнения трюка. Как сообщили в Национальном совете по безопасности США, на месте крушения начался пожар, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что самолет Cessna 303 с тремя людьми на борту упал на жилой дом в окрестностях города Покипси (штат Нью-Йорк). О судьбе находившихся на борту людей информации пока нет.

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