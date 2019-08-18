Экс-депутат Рады опубликовал секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Киев, 18 августа. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал сканы секретных документов, которые свидетельствуют о росте числа преступлений украинских силовиков против мирного населения в Донбассе.

Опубликованный отчет направлен на имя министра обороны Украины Степана Полторака. Документ свидетельствует о зверствах украинской армии в отношении жителей Донбасса в 2014 — 2015 годах.

Согласно документу, в ноябре 2014 года украинский силовик по фамилии Паламарчук проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил вступившегося за нее отца. Кроме того, в 2015 году сержант Карпинец за рулем бронетранспортера наехал на двух пешеходов, в результате наезда погибла девочка 2008 года рождения.

Также в 2015 году силовики Костин и Бабий проникли в частный дом и убили там двух женщин, в том числе пенсионерку. В документах упоминается и случай убийства водителя такси: трое солдат во время конфликта застрелили мужчину из автомата, а тело спрятали. Примечательно, что только по трем из четырех преступлений велось расследование. Гибель ребенка при наезде бронетранспортера не расследовали, пишут «Известия».

В документе отмечается, что начиная с 14 апреля 2014 года, когда началась так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе, по 2015 год украинские силовики совершили 147 преступлений в отношении мирных жителей, в том числе 20 убийств.

«Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их не замечают», — подчеркнул Журавко.

Гражданская война на юго-востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. Очередное перемирие вступило в силу 21 июля текущего года, однако ВСУ нарушили режим прекращения огня уже спустя сутки.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили свои боевые машины пехоты (БМП) на территории школы в Донбассе.