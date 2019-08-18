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Российские военные раздали жителям сирийского Алеппо около 3 тонн продовольствия

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Российские военные раздали жителям сирийского Алеппо около 3 тонн продовольствия

Дамаск, 18 августа. Российские военные раздали жителям района Ханану-Шарки на востоке сирийского города Алеппо около 3 тонн продовольственных наборов, об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Кулик.

Кулик отметил, что район Ханану-Шарки сильно пострадал при боевых действиях. Многие жилые дома оказались разрушены.

«Здесь инфраструктура практически вся разрушена, наиболее пострадавшие, скажем так, жилые помещения. И эта гуманитарная акция, она очень поможет людям», — сообщил Кулик.

В состав продуктовых наборов входят рис, мука, сахар, чай и мясные консервы. Кроме того, российские военные раздают местным жителям хлеб.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что за прошедшие сутки российская сторона комиссии по перемирию зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

В пятницу Государственное телевидение Сирии заявило, что противовоздушная оборона страны отразила ракетный удар, нанесенной по западной территории страны. Удар был нанесен с территории Ливана по городу Масьяф в провинции Хама, сообщает «Газета.ру».

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