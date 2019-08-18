Взрыв на свадьбе в Кабуле: СМИ сообщают о десятках жертв. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Кабуле Неспокойная ночь выдалась у жителей Кабула, столицы Афганистана. На западе города прогремел мощный взрыв. Известно о десятках пострадавших, хотя СМИ уже сообщают о десятках погибших. Официальной информации о количестве жертв пока не поступало. Инцидент произошел в ночь на 18 августа в ходе торжественного праздника — свадьбы. В тот момент на ней находились сотни человек. По некоторым данным, виновником взрыва стал террорист-смертник, но пока ни одна из группировок ответственность на себя не взяла. Сейчас раненые доставлены в больницу, район оцеплен полицией. Все подробности уточняются.

Эвакуация в Приморье А вот Дальний Восток России снова принял на себя удар стихии. Очередной тихоокеанский тайфун «Кроса» прошелся по Приморью и вынудил местных жителей эвакуироваться. Режим ЧС действует в семи районах, из них больше всех пострадал Октябрьский. Сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше 60 человек, но власти региона подготовили места еще для нескольких сотен. В целом прогнозы синоптиков благоприятные: «Кроса» уходит из Приморья, но дождливая погода сохранится до конца следующей недели.

Закрытие АрМИ-2019 Министерство обороны подвело итоги V Армейских международных игр. В подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония закрытия. Она прошла так же ярко, как и сами состязания. В последний день все внимание было приковано к турниру по танковому биатлону, чемпионом которого ожидаемо стала Россия. Второе место у Белоруссии, третье — у Казахстана. Тройку призеров наградили организаторы игр, после чего церемония продолжилась красочным салютом и концертом. За две недели в АрМИ-2019 поучаствовали 39 стран со всего мира и выявили сильнейших по различным военно-спортивным дисциплинам: водным, наземным и воздушным. Всех причастных к этому празднику поблагодарил министр обороны России Сергей Шойгу: «Я хотел бы вместе с вами, во-первых, поблагодарить всех организаторов этих соревнований во всех 10 странах; всех тех, кто в 39 странах отправлял свои команды на эти состязания, поблагодарить судей, техников, всех тех, кто обеспечил проживание и питание, медиков. <…> Чем больше нас, участников таких состязаний, тем крепче мир. И это для нас сегодня полная абсолютная аксиома», — Сергей Шойгу, министр обороны России