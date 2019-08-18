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Россия

Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя

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Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя

Москва, 18 августа. Минздрав России предложил работодателям тестировать работников на употребление алкоголя, чтобы уменьшить число несчастных случаев на производстве. Инициатива содержится в программе «Укрепление здоровья работающих».

Тестирование министерство предлагает проводить с помощью алкотестера. В министерстве также считают, что работодателям следует организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав рекомендовал организациям штрафовать курящих работников. Согласно инициативе, зарплаты сотрудников должны снижаться исходя из длительности и количества их перекуров.

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Источник: РИА Новости
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